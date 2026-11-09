В Финляндии командующий ВМС контр-адмирал Туомас Тийликкайнен заявил, что флот Российской Федерации, государства-агрессора, мог достичь предела своего присутствия в Балтийском море в мирное время. По его словам, ситуация в сфере безопасности в регионе остается напряженной, но стабильной.

Тийликкайнен сказал Sky News, сообщает Anadolu Agency, что российский флот следит за действиями НАТО, поэтому Альянс должен сохранять бдительность и контролировать его активность. Он предположил, что Москва либо не видит немедленной необходимости расширять свое присутствие, либо уже исчерпала свои оперативные возможности в мирное время в Балтийском море.

Патрулирование НАТО

НАТО начало миссию Baltic Sentry в январе 2025 года, чтобы усилить морское наблюдение после серии предполагаемых диверсий против подводных телекоммуникационных кабелей и энергетической инфраструктуры. В рамках миссии корабли и самолеты Альянса следят за стратегической акваторией, выявляют и сдерживают потенциальные угрозы критической инфраструктуре.

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По словам неназванного военного представителя НАТО, Альянс обычно держит в Балтийском море не менее трех военных кораблей на каждое российское военное судно. В настоящее время это соотношение оценивают примерно как четыре к одному. Союзники также усилили перехват и проверки судов, которые подозревают в принадлежности к так называемому теневому флоту: считается, что в этом году в Европе произошло не менее 13 таких операций.

Повреждения кабелей и риски

На прошлой неделе финский суд признал капитана грузового судна и еще одного члена экипажа виновными в саботаже из-за повреждения двух телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией в декабре 2025 года. По сообщениям, капитан был гражданином России. Тийликкайнен отметил, что после этого инцидента новых атак на подводную инфраструктуру Финляндии не фиксировали.

По его мнению, расширенное наблюдение и патрулирование НАТО имеют сдерживающий эффект. Наиболее неотложными рисками для Балтийского моря он назвал недостаточную подготовку экипажей и устаревшие танкеры, поскольку морская авария может вызвать масштабную экологическую катастрофу.

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