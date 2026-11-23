Французское Генеральное управление по вооружениям (DGA) 16 ноября передало ВМС Франции третий самолёт морского наблюдения и вмешательства Dassault Falcon 2000 Albatros. Самолёт предназначен для флотилии 24F на военно-морской авиабазе Ланн-Биуэ в Бретани. Поставка завершила запланированную на 2026 год передачу трёх таких самолётов, сообщает AeroTime.

Поставки до 2031 года

Первые два Albatros прибыли в Ланн-Биуэ 27 и 31 июля 2026 года. DGA сообщило, что в дальнейшем будет передавать флоту по два самолёта в год. Всего Франция заказала 12 бортов: семь — в декабре 2020 года и ещё пять — в сентябре 2025 года. При таком темпе поставок формирование флота должно завершиться в 2031 году.

Замена устаревших самолётов

Albatros является военной версией бизнес-джета Dassault Falcon 2000LXS, приобретённой по программе самолётов морского наблюдения и вмешательства AVSIMAR. Новые машины должны заменить восемь самолётов Falcon 50M, базирующихся в Бретани, а также пять Falcon 200 Gardian, размещённых в Тихом океане. По данным DGA, вывод обоих типов из эксплуатации начался в 2025 году.

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Самолёт предназначен для морского наблюдения, поисково-спасательных операций и других задач на море. По данным DGA, его оперативный радиус на 10–30% больше, чем у самолётов, которые он заменяет. Albatros оснащён РЛС Thales SearchMaster X-диапазона с активной фазированной антенной решёткой и оптико-электронной турелью Safran EuroFLIR 410, интегрированными через систему выполнения задач Naval Group.

Оперативная готовность не подтверждена

После июльских поставок подразделение CEPA/10S начало военные оценки самолётов в Ланн-Биуэ перед запланированным вводом в эксплуатацию. DGA планировало достичь начальной оперативной готовности Albatros к концу 2026 года, однако в последнем заявлении ведомство не сообщило, достигнут ли этот статус.

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