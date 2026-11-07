Китай имеет более 400 боевых кораблей и подводных лодок, что примерно на 35% больше американского флота по количеству единиц. Об этом сообщает NDTV World со ссылкой на официальные данные США, изученные The Wall Street Journal.

По оценкам, ежедневно на ключевых морских маршрутах Азии действуют около 100 китайских военно-морских судов. Они работают в Южно-Китайском море, вблизи Тайваня, к востоку от Филиппин, у южного побережья Японии, а также в западной части Тихого океана и Аденском заливе.

Присутствие у Тайваня и в Южно-Китайском море

Чиновники, отслеживающие движение китайских кораблей, заявляют, что вблизи Тайваня в любой момент находятся примерно шесть кораблей ВМС КНР. Во время военных учений их количество существенно возрастает. Китайское присутствие в Южно-Китайском море примерно втрое больше; в этом регионе Пекин имеет территориальные споры с Филиппинами и Вьетнамом.

Китай эксплуатирует три авианосца и строит четвертый. Западные эксперты считают, что следующий авианосец может иметь ядерную энергетическую установку. В то же время по общему тоннажу флот КНР все еще уступает ВМС США, поскольку американские корабли в среднем больше.

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Судостроение в Шанхае

По данным США, с 2020 года Китай добавил во флот 71 крупный корабль или подводную лодку, в том числе 19 в прошлом году. Значительная часть производства сосредоточена на острове Чансин вблизи Шанхая.

Спутниковые снимки в мае показали строительство или ремонт двух десантных кораблей, двух крейсеров, трех эсминцев, двух фрегатов и нескольких меньших судов на двух соседних верфях. На одной из верфей в 2023 году начали строить 40-тысячетонный десантный корабль «Сычуань», который описывают как носитель беспилотников.

В июне на верфи «Цзяннань» на Чансине появилась подводная лодка нового класса, которая, по оценкам, может иметь ядерную энергетическую установку. Американские чиновники ожидают, что к 2040 году китайские подводные лодки будут регулярно действовать в Индийском океане и вблизи Арктики, а потенциально смогут достигать и Атлантики.

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