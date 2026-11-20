ВМС США могут начать интеграцию беспилотных летательных аппаратов Collaborative Combat Aircraft (CCA) с палубными истребителями F-35C еще до поступления истребителя нового поколения F/A-XX. Об этом во время слушаний в Сенате заявил Уильям Тоти, который сейчас исполняет обязанности заместителя министра ВМС США, сообщает The War Zone.

По словам Тоти, программы CCA и F/A-XX являются независимыми. Он считает, что ВМС могут начать интеграцию необходимых систем до начала поставок F/A-XX. В то же время чиновник назвал новый палубный истребитель критически важной способностью для американских авианосных сил и отметил, что возможности управления CCA, вероятно, будут заложены в него с самого начала.

Беспилотники для авианосных крыльев

CCA должны дополнить авиационные крылья авианосцев недорогими беспилотными платформами, использование которых допускает потери в бою. Тоти признал, что ВМС в развитии таких систем отстают от ВВС и Корпуса морской пехоты США, но назвал их интеграцию в авиакрылья критически важной.

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В сентябре 2025 года ВМС США привлекли Anduril, Boeing, General Atomics и Northrop Grumman к разработке концептуальных проектов будущих палубных CCA. Lockheed Martin также работает над базовой архитектурой управления такими дронами. Первым палубным беспилотником ВМС с неподвижным крылом должен стать MQ-25 Stingray — аппарат для дозаправки самолетов в воздухе.

Программа F/A-XX

В сентябре Boeing победила Northrop Grumman в конкурсе на создание F/A-XX. Компания также является главным подрядчиком программы F-47 — истребителя шестого поколения для ВВС США. Пентагон ранее планировал приостановить F/A-XX на неопределенный срок из-за опасений по поводу конкуренции за ресурсы с F-47, однако Конгресс вмешался, чтобы программа продолжалась.

ВМС надеются увидеть F/A-XX в полетах с палуб авианосцев в начале 2030-х годов. Точные сроки ввода первых CCA в эксплуатацию пока не определены, однако Тоти заявил, что эти беспилотники могут поступить в авианосные крылья раньше нового истребителя.

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