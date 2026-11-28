ВМС США заключили с компанией Raytheon соглашение, позволяющее перевести ее концепцию ядерной крылатой ракеты морского базирования на целевую фазу разработки. Raytheon является одной из нескольких оборонных компаний, работающих над конкурирующими проектами, сообщает South China Morning Post.

Ракету SLCM-N планируют размещать на американских ударных подводных лодках. США ранее развертывали ядерные крылатые ракеты Tomahawk на ударных субмаринах и надводных кораблях, но вывели их в начале 1990-х годов и официально прекратили программу в 2013 году.

Вариант ядерного сдерживания

Командующий подводными силами США вице-адмирал Ричард Сейф заявил в этом месяце, что работа над SLCM-N продолжается. В отчете для Конгресса Стратегическое командование США отметило, что ракета должна обеспечить вариант применения ядерного оружия малой мощности в региональных конфликтах, а также увеличить дальность, гибкость и живучесть американских сил.

Согласно письменным ответам бывшего руководителя Программы стратегических систем ВМС США вице-адмирала Джонни Вулфа, ракета должна расширить возможности реагирования на ограниченное применение ядерного оружия противником и на стратегические неядерные атаки. Республиканский сенатор Джим Бэнкс во время слушаний в Конгрессе в прошлом году заявлял, что SLCM-N предназначена для сдерживания Китая.

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Пентагон оценивал, что ядерный арсенал Китая может вырасти с более чем 600 боеголовок в 2024 году до более чем 1000 к 2030 году. В то же время Федерация американских ученых в июльской оценке отмечала, что Китай, по имеющимся данным, не имеет ядерных крылатых ракет в активном арсенале, хотя его стратегические подводные лодки оснащены ядерными баллистическими ракетами.

Сроки и риски

По данным Счетной палаты США, законодатели от обеих партий сохранили программу, несмотря на попытку администрации Джо Байдена ее отменить. Первоначальной оперативной готовности ракеты планируют достичь в сентябре 2034 года. Новую ядерную крылатую ракету морского базирования впервые предложила первая администрация Дональда Трампа в 2018 году.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Тун Чжао считает, что SLCM-N может скрытно развертываться, быстрее достигать целей, чем ядерные авиабомбы, и потенциально лучше преодолевать оборону противника. В то же время доцент Университета Тейкё Мисато Мацуока предупредила, что сложность различения запусков обычных и ядерных ракет с подводных лодок может повысить риск просчета во время военного кризиса.

На фоне американской программы Япония рассматривает возможность формализовать исключение на случай чрезвычайной ситуации из своего запрета на заход в порты американских кораблей с ядерным оружием. Пекин еще не комментировал соглашение с Raytheon, но ранее критиковал возможное смягчение японских ограничений.

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