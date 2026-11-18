В США исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Цао заявил сенаторам, что американский флот переклассифицировал и применил в войне с Ираном боеприпасы, которые ранее имели статус непригодных к использованию. Об этом сообщает Defense News.

Цао сделал заявление 17 ноября во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам по поводу его назначения на должность министра ВМС. По его словам, многие боеприпасы, использованные в ходе операции Epic Fury, удалось перекодировать перед применением.

Статус боеприпасов

Чиновник назвал эти боеприпасы «просроченными» и упомянул коды Echo и Foxtrot. В то же время, согласно руководству Агентства оборонной логистики США, эти коды обозначают материальные средства, считающиеся непригодными к использованию, но подлежащими восстановлению. Код Echo означает, что для восстановления требуются ограниченные работы, а Foxtrot — что необходимы ремонт и капитальное восстановление.

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Цао не уточнил, какую процедуру прошли боеприпасы перед переклассификацией и какой статус они получили после нее. ВМС США не ответили на запрос издания о том, продолжается ли применение таких боеприпасов в войне с Ираном.

Запасы ракет и производство

Вопрос запасов возник после масштабного использования крылатых ракет Tomahawk в начале операции Epic Fury и во время войны с Ираном. В марте The Washington Post сообщила, что за первый месяц операции американские военные использовали не менее 850 Tomahawk. Тогда Центр стратегических и международных исследований оценивал остаток американских запасов примерно в 3 тысячи таких ракет.

В апреле Пентагон обратился к Конгрессу с запросом на 3 млрд долларов для пополнения запасов Tomahawk в рамках бюджетного запроса на 2027 финансовый год. В августе американские военные заключили с Raytheon семилетний контракт на 22,9 млрд долларов, который должен позволить увеличить производство Tomahawk до более чем тысячи ракет в год. Цао также заявил, что Министерство обороны США и партнеры работают над выпуском 60 ракет в месяц, по сравнению со 125 ракетами в год, когда он служил.

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