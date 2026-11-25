В США взносы друзей и родственников на детские инвестиционные счета Trump Accounts превысили $1 млрд, а общий объем средств в программе достиг более $9 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет The Hill.

Программу запустили в этом году в соответствии с законом One Big Beautiful Bill Act, подписанным в июле 2025 года. По данным Минфина, более 3 млн человек внесли средства на индивидуальные счета. Министр финансов Скотт Бессент также заявил, что президент Дональд Трамп на этой неделе сделал взносы на отдельные счета. Администрация не раскрыла их размер и не уточнила, кто именно получил средства.

Условия программы

Налогово льготные инвестиционные счета доступны американским детям, родившимся в период второго президентского срока Трампа — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Для таких счетов предусмотрен единовременный взнос федерального правительства в размере $1 тыс.

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Министерство финансов также ввело автоматическое открытие еще 60 млн счетов для детей в возрасте до 18 лет, имеющих действующие номера социального страхования. При этом родители или законные опекуны должны оформить счет ребенка, прежде чем на него смогут поступать частные взносы.

Лимиты и благотворительные обязательства

Друзья и родственники могут в совокупности вносить до $5 тыс. в год, из которых до $2,5 тыс. могут составлять взносы работодателя. Программа также получила многомиллиардные благотворительные обязательства.

В частности, генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл и его жена Сьюзен Делл пообещали $6,25 млрд, чтобы предоставить по $250 детям, живущим в районах почтовых индексов с медианным доходом домохозяйства не более $150 тыс. Трамп называл программу способом расширить участие молодых американцев на фондовом рынке.

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