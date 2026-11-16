Внутреннее потребление пальмового масла в Индонезии в 2024 году связали с двумя третями совокупного показателя связи с вырубкой лесов в цепочках поставок этой продукции. По оценке исследовательской инициативы Trase, на внутренний рынок пришлось 629 тыс. гектаров такого показателя — в девять раз больше, чем на экспорт в Индию, крупнейшему иностранному покупателю индонезийского пальмового масла. Об этом сообщает Mongabay.

В 2024 году внутренний рынок потребил более половины произведенного в стране пальмового масла, что стало рекордным показателем. Одним из факторов роста спроса является производство биодизеля. По расчетам Trase, на каждые 1 тыс. тонн сырого пальмового масла, потребленного внутри страны, приходилось 25 гектаров показателя связи с вырубкой.

Как определяли показатель

Trase определяет его как степень связи покупателей, трейдеров или стран-импортеров с вырубкой лесов через сырье, которое они закупают. Исследователи объединяют спутниковые данные о вырубке с картами производства товаров, а затем распределяют соответствующую площадь между покупателями в зависимости от объемов их закупок в определенном регионе.

Это не означает, что конкретный покупатель непосредственно вызвал вырубку. Данные отслеживают поставки в более широкие производственные регионы, а не на отдельные плантации. Оценка в 629 тыс. гектаров также отражает исторический период атрибуции продолжительностью 10 лет, а не площадь лесов, вырубленных только в 2024 году.

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Прозрачность поставок и биотопливо

По данным Trase, внутренние цепочки поставок в меньшей степени охвачены корпоративными обязательствами не допускать вырубки лесов, осушения торфяников и эксплуатации, чем экспортные рынки. В ЕС 88% пальмового масла было охвачено обязательствами NDPE, а еще 1% — только обязательствами нулевой вырубки. В целом такие корпоративные обязательства распространялись почти на 93% отслеживаемого экспорта индонезийского пальмового масла в 2024 году.

Представительница Trase Аделина Чандра заявила, что с ростом внутреннего спроса стране необходимы более качественная отчетность внутренних покупателей и открытые данные об источниках поставок. Деди, представитель Министерства сельского хозяйства Индонезии, также подчеркнул необходимость более точного картографирования плантаций и отслеживания поставок.

В целом вырубка лесов под масличную пальму в Индонезии в 2024 году, по данным Trase, оставалась на исторически низком уровне — 32 тыс. гектаров. В то же время в регионе Папуа площадь вырубки под масличную пальму в 2025 году выросла более чем вдвое — с 3,6 тыс. до 7,3 тыс. гектаров.

Экологические организации предупреждают, что расширение производства биотоплива может усилить давление на леса, торфяники и территории коренных общин. В июле 2026 года Индонезия начала внедрять требование о 50-процентной доле биодизеля в дизельном топливе. Организация Madani Berkelanjutan считает, что растущий спрос следует обеспечивать прежде всего повышением производительности и обновлением существующих плантаций, включая около 7 млн гектаров старых насаждений.

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