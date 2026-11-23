Воды у побережий Румынии и Болгарии включили в Black Sea High Risk Area — зону высокого риска для моряков в Чёрном море. Решение 18 ноября принял Международный переговорный форум (International Bargaining Forum, IBF), который ведёт переговоры об условиях труда моряков в морском транспорте, сообщает Romania Insider.

Расширение зоны риска

Этим решением определённую зону риска в Чёрном море расширили на запад и юго-запад — до побережий Румынии и Болгарии.

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Дополнительные права экипажей

Как отмечает издание со ссылкой на Adevarulfinanciar.ro, решение предоставляет дополнительные контрактные права членам экипажей, на которых распространяются соглашения IBF. Они включают надбавку в размере 100% базовой зарплаты, двойную компенсацию в случае смерти или инвалидности и право отказаться от транзита.

В материале уточняется, что эти права касаются экипажей, охваченных соглашениями IBF. Форум является международным органом, согласовывающим условия труда моряков в сфере морского транспорта.

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