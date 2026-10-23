В городе Меру в Кении водитель грузовика Мэтью Каугирия направил охваченную огнем машину с сухой травой подальше от жилых районов Ква-Нтамби и Мадженго, а затем въехал в реку Катита. Во время инцидента он получил ожоги лица и правой руки, сообщает Nation Kenya.

Огонь вспыхнул из-за проводов

Грузовик перевозил высоко сложенную сухую траву и задел низко расположенные линии электропередачи над дорогой. Это вызвало короткое замыкание, после чего груз загорелся.

Каугирия, имеющий 17 лет опыта работы водителем, узнал о пожаре, когда прохожие начали указывать на грузовик, а водители мотоциклетных такси сигналили ему. Он решил не останавливаться на оживленной дороге и найти маршрут, по которому можно было бы вывезти горящий груз из жилой застройки.

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Местные жители, знакомые с районом, помогли водителю развернуть грузовик и направили его к реке, расположенной примерно в 500 метрах. Видео с места происшествия зафиксировали, как горящие части груза падали из машины на дорогу.

Пожар потушили у реки

Каугирия спустился на грузовике к реке Катита и въехал в воду. Местные жители пришли с ведрами и бадьями и помогли потушить огонь.

Водителя доставили в больницу, где ему перевязали обожженную руку. По его словам, горящая трава попала через окно кабины и обожгла ему лицо и руку. Позже грузовик вытащили из реки; издание отмечает, что он получил незначительные повреждения. На улицах района остались обугленные кучи травы, а деревья вдоль маршрута грузовика были обожжены.

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