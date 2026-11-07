Окружной суд Нового Тайбэя на Тайване приговорил водителя такси Линя Юйчуна к 13 годам лишения свободы за то, что он оставил пассажира на провинциальном шоссе №64. Пассажира, которого водитель вытащил из машины между полосами движения, позднее сбили четыре автомобиля, в результате чего он погиб.

Как сообщает Taipei Times, решение приняла коллегия профессиональных и народных судей после слушаний, продолжавшихся с понедельника по четверг.

Событие на провинциальной дороге

Инцидент произошел 25 января около двух часов ночи. Линь забрал через платформу Bolt пассажира по фамилии Вэнь в районе Вэньшань в Тайбэе и должен был доставить его в район Баньцяо в Новом Тайбэе.

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Во время поездки по провинциальному шоссе №64 в районе Чжунхэ водитель остановился между полосами движения. По данным суда, он вытащил из салона Вэня, потерявшего сознание на заднем сиденье, после чего уехал. Суд не уточнил, почему пассажир потерял сознание. Местные СМИ ранее сообщали, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Позиция суда

В сообщении суда указано, что Линь сначала сообщил полиции о пассажире, потерявшем сознание на дороге, но не сказал, что именно он перевозил этого мужчину. Узнав о смерти Вэня, водитель пришел в полицейский участок, однако неоднократно утверждал, что пассажир якобы сам вышел из такси.

Суд решил, что водитель не может претендовать на смягчение наказания за добровольную явку, поскольку скрывал свою причастность и делал ложные заявления. Коллегия также учла, что он не достиг мирового соглашения с семьей погибшего и не продемонстрировал искреннего раскаяния в ходе процесса. В то же время суд принял во внимание отсутствие у Линя судимостей, признав требование семьи о пожизненном заключении чрезмерным, а предложенный прокурорами срок в 11 лет — слишком мягким. Приговор может быть обжалован.

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