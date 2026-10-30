В Найроби водительница электрического мотоцикла Вайолет в октябре сделала перерыв в работе из-за беременности на седьмом месяце и передала транспорт младшему брату. Она рассчитывает, что электромотоцикл продолжит приносить доход семье, сообщает Nation Kenya.

Вайолет работает в транспортной сфере более 15 лет, а в 2016 году перешла на мотоциклетные перевозки. Она преимущественно доставляет посылки, получая заказы через приложения, которые соединяют водителей с клиентами. По ее словам, такая работа оплачивается лучше, чем перевозка пассажиров, и позволяет заработать больше за более короткое время.

Расходы на зарядку

Ранее водительница тратила около Sh1 800 в день на топливо для мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. Другая модель, требовавшая замены батарей, обходилась примерно в Sh600 ежедневно.

Нынешний электромотоцикл, по ее словам, может проехать около 100 километров на одном заряде и заряжается дома. Вайолет отметила, что тратит на электроэнергию менее Sh50 в день: купленных на Sh1 000 токенов может хватить до четырех недель при ежедневной зарядке в течение одного-полутора часов.

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Она также рассказала, что автоматический электромотоцикл менее утомителен в управлении: в пробках не нужно постоянно переключать передачи и пользоваться сцеплением. Домашняя зарядка, по ее словам, дает больше возможностей совмещать работу с уходом за сыном и домашними делами.

Доля женщин среди водителей

Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде и Africa E-Mobility Alliance за 2024 год, женщины составляют от 23% до 38% работников компаний в сфере электрической мобильности, предоставивших данные о персонале. При этом на женщин приходится менее 5% водителей. В более широком секторе мотоциклетных такси boda boda, где более 99% водителей — мужчины, доля женщин составляет около 2,6%.

С 2023 года до середины 2026 года в Кении зарегистрировали около 64 840 электромотоциклов. Организация Xolani Women of Hope помогает женщинам из малообеспеченных сообществ получать такой транспорт: партнеры покрывают первоначальный взнос, а водительницы выплачивают стоимость частями. По словам основательницы организации Доркас Ньяманьи, электромотоцикл может стоить более Sh400 000, что является главным препятствием для многих женщин.

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