В турецком Измире «Ильбанк Анкара», за который выступает польская волейболистка Мальвина Смажек, проиграл «Арас Карго» со счетом 0:3. Смажек стала самой результативной игроком своей команды, набрав 19 очков, сообщает Interia Sport.

Три сета в пользу «Арас Карго»

Хозяйки площадки выиграли матч в трех партиях — 25:22, 25:22, 25:18. В первом сете «Арас Карго» быстро повел 5:1, но «Ильбанк» сравнял счет — 10:10. Однако концовка партии осталась за командой из Измира.

Во втором сете волейболистки из Анкары вели 8:4, однако после счета 14:14 инициативу перехватил «Арас Карго», который вновь победил 25:22. В третьей партии равная борьба продолжалась до счета 11:11, после чего хозяйки постепенно увеличили преимущество и завершили сет со счетом 25:18.

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19 очков Смажек

Смажек сравнялась по числу набранных очков с Маккензи Мэй и Мартой Антули, представлявшими «Арас Карго». Для «Ильбанка» это поражение стало третьим подряд в чемпионате. С начала сезона у команды из Анкары две победы, и она находится в нижней части турнирной таблицы.

В другом воскресном матче турецкой лиги между «Кузейбору SK» и «Зерен Спор» польские волейболистки Юлия Щуровская и Мартина Чирнянская также набрали по 19 очков.

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