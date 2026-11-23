Volkswagen планирует к 2030 году экспортировать из Китая примерно 300 тысяч автомобилей в год. Основными направлениями поставок должны стать Мексика, страны Южной Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, сообщает Electrek.

Китай как экспортный хаб

Издание отмечает, что автомобили китайского производства поначалу не будут поставляться дилерам в США. Volkswagen рассматривает Китай как производственную площадку с более низкими затратами для экспорта на другие рынки. Среди моделей, которые могут отправлять за рубеж, названы бюджетные седаны Jetta VA3.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц во время презентации результатов за третий квартал, по данным Electrek, назвал цель в 300 тысяч автомобилей в год консервативной. По его словам, зарубежные поставки могут частично компенсировать ослабление позиций автопроизводителя на китайском рынке.

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Падение продаж в Китае

Совместные предприятия Volkswagen в Китае за первые девять месяцев 2026 года продали 1,2 миллиона новых автомобилей, что на 35% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Их финансовый результат также ухудшился: примерно 815 миллионов долларов прибыли за предыдущий год сменились убытком более 120 миллионов долларов.

Руководитель продаж Volkswagen Group Мартин Сандер заявил, что резкое падение общего рынка в Китае является вызовом для всей отрасли. В то же время он сказал, что новые электромобили, разработанные локально, начинают влиять на ситуацию. Компания также рассматривает возможность использования технологической платформы китайской Xpeng для до 75% ключевых моделей европейской линейки.

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