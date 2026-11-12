Volkswagen начал серийное производство электрического кроссовера ID. Tiguan на заводе в Германии. В 2027 году новая модель должна заменить ID.4 и ID.5 в электрической линейке бренда, сообщает Electrek.

Новый электромобиль получил название Tiguan — одно из самых успешных для Volkswagen в мире. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер после презентации модели заявил, что Tiguan является самой продаваемой моделью марки в мире, а ID.4 и ID.5 относятся к числу ее наиболее успешных электромобилей.

Новый дизайн и физические кнопки

ID. Tiguan создан в соответствии с дизайнерским языком Pure Positive. Volkswagen полностью обновил внешность кроссовера, приблизив ее к бензиновому Tiguan с более традиционными, более угловатыми формами SUV. В отличие от ID.4, новинка имеет широкую переднюю часть и обычные дверные ручки вместо скрытых.

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В салоне установлены 10-дюймовая цифровая панель приборов и 15-дюймовый центральный дисплей. За дополнительную плату будет доступен 12-дюймовый экран для переднего пассажира. Производитель также добавил физические кнопки под центральным дисплеем и на руле для управления климатической системой и другими функциями автомобиля.

Батареи и запас хода

Электрический ID. Tiguan будут предлагать с двумя вариантами батарей и тремя уровнями мощности. Базовая заднеприводная версия будет иметь двигатель мощностью 140 кВт, или 190 л. с., и батарею емкостью 58 кВт·ч. Две другие модификации получат батарею на 77 кВт·ч: заднеприводная версия будет иметь 210 кВт, или 286 л. с., а полноприводная 4MOTION — 220 кВт, или 299 л. с.

В зависимости от комплектации запас хода по циклу WLTP составит до 607 км. Volkswagen открыл заказы на ID. Tiguan в Германии и нескольких других странах Европы со стартовой ценой 42 695 евро. Кроссовер доступен в комплектациях Trend, Life и Style. После запуска в Европе в начале 2027 года модель также планируют продавать в Северной Америке в качестве замены ID.4.

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