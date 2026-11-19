В Португалии Volkswagen уже собрал первые предсерийные автомобили будущего доступного электрического хетчбека, а также подал в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза заявку на регистрацию названия ID. UP. Заявка датирована 22 октября 2026 года. В материале модель фигурирует под названием ID.1, сообщает Motor1.

Подача заявки на товарный знак означает намерение защитить название, однако не подтверждает, что именно ID. UP будет использоваться для серийного автомобиля. Обозначение UP отсылает к городской модели Volkswagen Up с двигателем внутреннего сгорания.

Предсерийные автомобили в Палмеле

Предсерийная сборка проходит на заводе Autoeuropa в португальской Палмеле. Volkswagen использует эти автомобили для проверки оснащения, методов сборки, рабочих операций и продолжительности производственных циклов. По данным Volkswagen Group, на которые ссылается Electrek, завод достиг запланированных показателей на этом этапе испытаний.

Серийное производство электромобиля запланировано на четвертый квартал 2027 года. Новинка должна делить производственную линию с кроссовером T-Roc. Завод уже работает в три смены и способен выпускать до 1 000 автомобилей в день. В 2025 году предприятие собрало 240 400 машин — это второй лучший результат за всю его историю.

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Цена и предварительные параметры

Volkswagen планирует установить цену модели ниже 20 тысяч евро. Руководство группы связывает возможность достижения такого уровня с эффективностью завода в Палмеле. Компания рассчитывает конкурировать с Dacia Spring и Citroën ë-C3.

Предварительные ориентиры, основанные на концепте ID. EVERY1, предусматривают длину около 3 880 мм, литий-железо-фосфатную батарею емкостью 37 кВт·ч, электромотор мощностью 70 кВт, запас хода не менее 250 км и багажник объемом 305 литров. Volkswagen еще не подтвердил окончательные характеристики серийной модели, в частности полезную емкость батареи и мощность зарядки.

Будущий электромобиль также должен стать первой серийной моделью Volkswagen Group с электронной и программной архитектурой, которую группа совместно разрабатывает с Rivian. Она предусматривает меньшее число блоков управления и поддерживает обновления функций автомобиля через сеть.

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