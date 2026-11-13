Volkswagen опубликовал тизерные снимки закамуфлированного прототипа нового T-Roc R — спортивной версии компактного кроссовера. На фото видны переработанный задний бампер, четыре выхлопных патрубка и колёса, которые выглядят больше и шире, чем у стандартного T-Roc. Об этом сообщает Motor1.

Заметные изменения в дизайне

Прототип получил более агрессивный обвес кузова с более выраженными линиями по сравнению с предыдущим T-Roc R. В нижней части заднего бампера размещены две отдельные пары выхлопных патрубков. По данным издания, на тестовом автомобиле также заметили 19-дюймовые колёса.

Новый Volkswagen T-Roc уже появился в европейских автосалонах в конце 2025 года. Модель построена на платформе MQB evo, которую также использует обновлённый Golf. Общая архитектура даёт основания ожидать появления производительной версии R.

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Возможный двигатель от Golf R

Volkswagen пока не раскрыл технические характеристики T-Roc R, стоимость или планы продаж на отдельных рынках. В то же время профильные издания предполагают, что кроссовер может получить силовую установку от актуального Golf R: 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель, полный привод и мощность около 328 л. с. при крутящем моменте 310 фунт-футов.

Если этот вариант подтвердится, новый T-Roc R будет мощнее предшественника, который имел примерно 296 л. с. и 295 фунт-футов крутящего момента. Также обсуждается возможное применение 48-вольтовой мягкогибридной системы, однако Volkswagen этого не подтверждал.

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