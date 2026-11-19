В Германии Volkswagen открыл предварительные заказы на новый кроссовер T-Roc R мощностью 329 л.с. Это самый мощный SUV марки, который сейчас продаётся в Европе. T-Roc R второго поколения стал первой моделью линейки R с 48-вольтовой мягкогибридной системой. Стартовая цена модели в Германии составляет 59 995 евро, сообщает Motor1.

Электрический компрессор и турбина

T-Roc R получил обновлённый 2,0-литровый турбодвигатель EA888 в версии evo5. Он развивает 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента, а максимальный момент доступен с 1900 оборотов в минуту.

Силовая установка сочетает электрический компрессор и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Электрокомпрессор обеспечивает наддув на низких оборотах, пока турбина, работающая от выхлопных газов, не начнёт работать эффективнее. В 48-вольтовую систему также входит ременной стартер-генератор, который рекуперирует энергию при торможении и замедлении. Восстановленная электроэнергия может питать компрессор и позволять двигателю временно выключаться при движении накатом.

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Полный привод и режимы для трека

Мощность передаётся на все колёса через семиступенчатую роботизированную коробку передач DSG с двумя сцеплениями. Система полного привода 4MOTION оснащена распределителем крутящего момента R-Performance, который может отдельно распределять тягу между задними колёсами.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за пять секунд, а его максимальная скорость электронно ограничена на отметке 250 км/ч. В стандартное оснащение входят адаптивная подвеска DCC, прогрессивное рулевое управление и 18-дюймовая тормозная система.

Для модели предусмотрены режимы Race, Special для Нюрбургринга и Drift. В режиме Drift система может направлять больше мощности на внешнее заднее колесо, помогая автомобилю скользить в поворотах на закрытых трассах. Кроссовер также имеет в стандартной комплектации 19-дюймовые колёса, четыре выхлопных патрубка и синие тормозные суппорты. Опционально доступны 20-дюймовые кованые диски и титановая выхлопная система Akrapovič.

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