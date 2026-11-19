Немецкий автоконцерн Volkswagen представил предложения к будущим тарифным переговорам, предусматривающие отсутствие повышения зарплат в 2027 и 2028 годах, отмену части специальных выплат и более гибкие правила рабочего времени. Об этом сообщает Der Spiegel.

Изменения для 35-часовой рабочей недели

Сейчас тарифная норма рабочего времени в Volkswagen составляет 35 часов в неделю. Компания хочет в дальнейшем корректировать ее в зависимости от производственной загрузки. Если продолжительность работы будет увеличиваться, доплата не предусмотрена; при сокращении часов оплата должна уменьшаться пропорционально. Конкретное количество рабочих часов в концерне не назвали.

Volkswagen также предлагает отменить специальные выплаты, в частности тарифное дополнительное вознаграждение и тарифную надбавку. Соруководительница переговоров со стороны компании Керстин Шольц заявила, что концерн не ставит действующие правила под сомнение легкомысленно, однако условия существенно ухудшились. По ее словам, Volkswagen должен быстрее менять структуру бизнеса и адаптировать расходы.

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Позиция профсоюза и сокращения

Переговоры по внутреннему тарифному договору должны начаться в следующий вторник в Эмдене. Профсоюз IG Metall требует повышения зарплат на 5%, тогда как Volkswagen планирует обсудить сокращение еще 12 тысяч рабочих мест до 2030 года и снижение расходов.

В конце сентября концерн расторг большинство тарифных договоров. В результате под вопросом оказались 35-часовая рабочая неделя, надбавки и специальные выплаты. IG Metall назвал предложения компании «каталогом ужасов». Председатель производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло пригрозила забастовкой с января.

Volkswagen находится под давлением из-за американских пошлин на автомобили, проблем дочерних компаний Audi и Porsche, а также сложной ситуации на китайском рынке. При годовой выручке более 300 млрд евро концерн ожидает в этом году рентабельность не выше 1%.

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