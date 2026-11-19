Volkswagen планирует открыть в Великобритании заказы на электрический кемпер ID. Buzz Beach в конце ноября. Модификацию электрического минивэна создали для кемпинга, длительных поездок и ночёвок в автомобиле. Она будет доступна в пятиместной, шестиместной и семиместной конфигурациях, сообщает Electrek.

Спальное место и климат-контроль

ID. Buzz Beach получил съёмное основание для кровати и складной матрас, на котором, по данным Volkswagen, могут комфортно спать два человека. Размеры матраса составляют 2,0 на 1,2 метра. В пятиместной версии каркас кровати складывается в багажном отделении, а в шестиместном и семиместном вариантах он хранится вертикально за третьим рядом сидений.

Для ночёвок Volkswagen добавил режим Overnight. Он использует заряд тяговой батареи для непрерывной автономной работы климат-контроля в течение до 48 часов. Режим можно включить через центральный сенсорный экран. В салоне также есть затемняющие шторки и вентиляционные решётки на передних боковых окнах.

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Питание для кемпинга

Кемпер поддерживает функцию vehicle-to-load, которая позволяет питать внешние электроприборы от батареи автомобиля. Стандартно предусмотрен адаптер для розетки на 230 В: его можно использовать для питания электровелосипеда, зарядки смартфона или работы кемпингового оборудования. Отдельно будет доступен кемпинговый разъём.

В салоне также предусмотрен скрытый складной комплект со столом и стульями, который можно хранить без потери внутреннего пространства. Стоимость ID. Buzz Beach в Великобритании будет начинаться от 53 955 фунтов стерлингов без НДС. С учётом НДС и расходов OTR начальная цена составит 65 837 фунтов стерлингов.

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