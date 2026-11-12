Концерн Volkswagen заработал в среднем 12 евро на каждом проданном автомобиле, согласно исследованию Center of Automotive Management (CAM), сообщает Der Spiegel. В CAM связывают этот показатель прежде всего со специальными расходами, достигшими 8,7 млрд евро.

Скорректированная маржа составила 3,8%

В CAM отметили, что почти нулевая маржа создает слишком негативное представление о текущем бизнесе Volkswagen, поскольку на результат существенно повлияли дополнительные нагрузки. В то же время скорректированная маржа концерна составила 3,8%.

Авторы исследования считают, что этот уровень указывает на необходимость для Volkswagen и дальше улучшать структуру затрат и прибыльность, чтобы сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

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Прибыли автопроизводителей сокращаются

За девять месяцев средняя рентабельность автопроизводителей составила 3,6%, тогда как годом ранее была на уровне 4%. Две трети компаний получили меньшую прибыль, чем в прошлом году.

Директор CAM Штефан Братцель заявил, что падение прибыли почти в шесть раз быстрее сокращения выручки является тревожным сигналом для автомобильной промышленности. По его словам, трансформацию отрасли следует больше ориентировать на прибыльные инновации и более эффективные структуры.

В среднем автопроизводители заработали 1363 евро с одного проданного автомобиля против 1409 евро годом ранее. Mercedes увеличил этот показатель на 31% — до 4198 евро, тогда как BMW получал 3059 евро на автомобиль, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Прибыль Stellantis составила 250 евро на автомобиль, а Geely, SAIC и Great Wall — около 700 евро.

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