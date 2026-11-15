Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на саммите АСЕАН в Маниле, Филиппины, предложил распространить совместную сингапурско-индонезийскую рабочую группу, расследующую деятельность компаний, связанных с пожарами и смогом, на все государства объединения. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Вонг выступил 15 ноября во время сессии 49-го саммита АСЕАН в столице Филиппин. Сингапур и Индонезия объявили о создании рабочей группы в октябре. Ее цель — улучшить координацию и обмен информацией, чтобы привлекать к ответственности причастных к пожарам.

Обмен доказательствами между странами

По словам сингапурского премьера, этот механизм не должен оставаться двусторонним. Он предложил создать платформу для всех государств АСЕАН, где страны могли бы быстрее обмениваться информацией и доказательствами в отношении ответственных компаний.

Вонг подчеркнул, что пожары могут возникать в любом государстве АСЕАН, а компании должны осознавать недопустимость расчистки лесов путем поджогов. Он отметил, что в АСЕАН уже действуют соответствующие механизмы, в частности Координационный центр по трансграничному загрязнению дымом, который, по его мнению, следует усилить. Странам региона необходимо не только тушить пожары, но и предотвращать их повторение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Премьер Сингапура отметил действия президента Индонезии Прабово Субианто по установлению причин пожаров и привлечению компаний-нарушителей к ответственности. По словам Вонга, Сингапур также проверяет зарегистрированные в стране компании, которые могут быть ответственными за пожары или связаны с предприятиями, не соблюдающими надлежащие практики расчистки лесов. Ранее в этом месяце Сингапур внес изменения в закон о трансграничном загрязнении дымом, чтобы усилить меры против таких компаний.

Таиланд, Камбоджа и Мьянма

На саммите Вонг также призвал Таиланд и Камбоджу к сдержанности на фоне пограничной напряженности. Он призвал стороны не допустить эскалации и разрешать разногласия посредством диалога, в том числе с помощью существующих двусторонних механизмов. Сингапур будет председательствовать в Группе наблюдателей АСЕАН в следующем году и, по словам премьера, поддержит этот процесс.

Относительно Мьянмы Вонг заявил, что для восстановления полноценного политического участия в АСЕАН страна должна продемонстрировать конкретный прогресс в выполнении Пятипунктного консенсуса. Среди необходимых шагов он назвал гуманитарную помощь, диалог с заинтересованными сторонами и прекращение насилия.

Читай нас в