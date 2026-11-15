В Демократической Республике Конго семеро из десяти детей в возрасте до пяти лет с подтвержденной Эболой умерли во время нынешней вспышки заболевания. Как сообщает Anadolu Agency, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Дети составляют значительную долю заболевших и умерших

С начала вспышки в мае официально зарегистрировали более 11 тысяч случаев Эболы и 5 400 смертей. На детей приходится более четверти подтвержденных случаев инфекции и треть смертей, сообщили в ВОЗ.

Вспышка охватила восемь провинций страны: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо, Южное Убри и Северное Убри.

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Еженедельно фиксируют сотни новых случаев

ВОЗ отметила, что вспышка продолжает распространяться, в частности из-за конфликта, перемещения населения и гуманитарных потребностей. Хотя в первоначальных эпицентрах передачу инфекции удалось замедлить, еженедельно регистрируют от 400 до 500 новых случаев.

Две трети подтвержденных смертей произошли в общинах, что, по оценке ВОЗ, свидетельствует о слишком позднем выявлении инфекций. Против штамма вируса Бундибуджио, о вспышке которого в Конго объявили в середине мая, в настоящее время нет одобренной вакцины.

Риск распространения за пределы страны

Нынешняя вспышка также затронула Уганду, Кению и Нигерию. ВОЗ заявила, что недавние завозные случаи в Кении и Нигерии указывают на дальнейший риск распространения инфекции через государственные границы.

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