Всемирная организация здравоохранения заявила, что вооруженный конфликт является одним из главных препятствий для сдерживания вспышки Эболы Bundibugyo в Демократической Республике Конго. С момента объявления о вспышке 15 мая в стране подтвердили 11 114 случаев заболевания и 5 433 смерти, а уровень летальности составляет 48%.

Как сообщает Health Policy Watch, на прошлой неделе после нападения повстанцев на город Кантин-Алоя в провинции Северное Киву сбежали трое пациентов с Эболой и 1 000 контактных лиц. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал атаку серьезным ударом по противоэпидемическим мерам.

Во время атаки погибли 66 человек, среди них трое медицинских работников, а три медицинских учреждения были сожжены. Чиновники возложили ответственность за нападение на группировку «Союзные демократические силы» (ADF). Тем временем Фронт за реформирование нации (FRN), ранее известный как M23, начал новое наступление в провинции Южное Киву, что вызвало дальнейшее перемещение населения.

Риски из-за перемещения людей

Руководительница направления чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ в Африке Розелин Белизер призвала к немедленному прекращению боевых действий. Она подчеркнула, что медики и гуманитарные работники должны безопасно добираться до пострадавших общин, а пациенты — обращаться за помощью без страха.

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По ее словам, насилие вызывает перемещение людей и увеличивает риск дальнейшего распространения Эболы, в частности вдоль крупных транспортных маршрутов, таких как река Конго. Международная организация по миграции сообщила, что во время проверок на неофициальных маршрутах передвижения, которые не контролируются властями, выявила 71 человека с Эболой.

Проблемы с надзором и финансированием

В провинции Чопо специалисты МОМ определили 19 важных речных локаций, где могут понадобиться дополнительные пункты эпидемиологического надзора. Организация также сообщила о нехватке почти 60 млн долларов для комплексного реагирования на вспышку, в том числе для медицинского скрининга и поддержки в местах перемещения людей и на неофициальных транзитных маршрутах.

Организация «Врачи без границ» предупредила, что вспышка вышла из-под контроля, а система эпидемиологического надзора работает с серьезными сбоями. По ее данным, в течение последнего месяца почти две трети зарегистрированных смертей, связанных с Эболой, произошли в общинах, а не в лечебных центрах. Помощник генерального директора ВОЗ Чикве Ихеквеазу также сообщил, что около 60% смертей фиксируют в общинах, в том числе в частных и традиционных медицинских учреждениях.

Президент «Врачей без границ» Джавид Абдельмонеим отметил, что в провинции Итури, эпицентре вспышки, лишь 9% пациентов с Эболой, которых лечила организация, были определены системой надзора как контактные лица.

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