Всемирная организация здравоохранения опубликовала первые специальные рекомендации по применению инсулина для взрослых с сахарным диабетом 1 типа. Документ охватывает различные условия оказания медицинской помощи, в том числе гуманитарные и чрезвычайные ситуации, где перебои с поставками и проблемы с хранением инсулина могут поставить лечение под угрозу. Об этом сообщает Health Policy Watch.

В ВОЗ подчеркнули, что люди с диабетом 1 типа нуждаются в ежедневном пожизненном введении инсулина. В странах с низким и средним уровнем дохода доступ к препарату, средствам контроля глюкозы и подготовленным медицинским работникам часто ограничен, в том числе из-за высоких расходов пациентов и слабости систем здравоохранения.

Основная рекомендация

Из 14 рекомендаций ВОЗ одну определила как сильную: взрослым с диабетом 1 типа следует применять интенсивную инсулинотерапию. Такая схема обычно предполагает три или более инъекций в день — базальный инсулин для поддержания уровня глюкозы и болюсные дозы во время приемов пищи. Дозы рекомендуется корректировать в соответствии с показателями глюкозы, потреблением углеводов и физической активностью.

Организация также советует регулярно контролировать уровень глюкозы. Для этого могут использоваться анализ на гликированный гемоглобин HbA1c, измерения крови из пальца или системы непрерывного мониторинга с датчиком на коже. Если анализ крови недоступен, допускается определение глюкозы в моче. Для большинства взрослых целевым показателем HbA1c назван уровень не выше 7%, а проверять его предлагается с интервалом до трех месяцев.

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Лечение во время кризисов

Отдельное внимание в рекомендациях уделено гуманитарным кризисам, когда конфликты, перемещение людей или разрушение медицинской инфраструктуры нарушают доступ к инсулину и медицинской помощи. ВОЗ советует по возможности применять интенсивную терапию и в таких условиях, однако признает, что из-за перебоев с поставками это не всегда реально. Медики должны готовить планы временного перевода пациентов на более простые схемы инсулинотерапии.

ВОЗ отмечает, что человеческий инсулин может быть приоритетным в местах, где он более доступен по цене, хотя возможно и применение аналогов инсулина. Организация также условно рекомендует рассматривать шприц-ручки вместо обычных шприцев, одновременно признавая, что доказательная база для этого имеет очень низкую определенность, а шприцы остаются эффективным вариантом при отсутствии ручек.

По оценке ВОЗ, в 2025 году в мире с диабетом 1 типа жили около 9,5 млн человек, а в течение года было диагностировано более 500 тыс. новых случаев. До половины людей с этим заболеванием получают диагноз уже во взрослом возрасте.

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