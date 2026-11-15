Всемирная организация здравоохранения предупредила о росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями в секторе Газа, на палестинской территории, после сильных дождей, затопивших десятки тысяч палаток для перемещённых палестинцев. Число таких случаев на 33 тысячи превышает показатель за аналогичный период прошлого года, заявила представительница ВОЗ на оккупированной палестинской территории Райнхильда ван де Вердт.

Как сообщает The Japan Times, респираторные инфекции составляют 11% всех обращений за медицинской помощью в Газе. ВОЗ ожидает дальнейшего ухудшения ситуации из-за холода, подтоплений, переполненных убежищ и плохой вентиляции.

Риски из-за подтоплений и скученности

По данным ВОЗ, почти миллион перемещённых лиц в секторе Газа проживают в районах, подверженных подтоплениям. Около 400 тысяч из них находятся в местах с чрезвычайно высоким риском. Подтопления повышают риск загрязнения воды, а стоячая вода создаёт условия для размножения комаров и других вредителей.

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Сырость также способствует появлению плесени и бактерий, которые являются важными факторами респираторных инфекций, особенно среди маленьких детей. ВОЗ также связывает распространение инфекций с плохими условиями проживания и значительной скученностью людей. По словам ван де Вердт, население Газы вынуждено размещаться на всё меньшей территории.

Проблема с лабораторными материалами

Организация отметила, что большинство медикаментов поступает в Газу, однако возникают трудности с доставкой лабораторных материалов, необходимых для диагностики пациентов. ВОЗ призвала допустить лабораторное оборудование в сектор, чтобы предотвратить вспышки болезней и ухудшение ситуации в сфере общественного здравоохранения.

Израильская военная структура COGAT заявила, что с начала зимнего плана в Газу поступило более 93 тысяч палаток и более 8 600 грузовиков с брезентом, одеялами и зимней одеждой. Она также сообщила, что Израиль не отклонил ни одного запроса международных гуманитарных организаций на ввоз лекарств.

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