Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число смертей от кори в мире с 2000 года сократилось на 91% — с 770 тысяч до 72 тысяч в 2025 году. Снижению смертности способствовали инвестиции в вакцинацию, эпиднадзор и реагирование на вспышки, сообщает Health Policy Watch.

По словам директора ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О’Брайен, вакцина против кори с 2000 года спасла около 60 миллионов жизней. В то же время, по оценкам, в 2025 году корью заразились почти 10 миллионов человек, причем почти половина случаев была зафиксирована в регионе Юго-Восточной Азии. Это на 74% меньше, чем 38 миллионов случаев в 2000 году, однако региональные показатели существенно различаются.

Проблемы с охватом вакцинацией

В 2025 году первую дозу вакцины против кори получили 84% детей в мире, вторую — 77%. Более 29 миллионов детей остались невакцинированными или получили недостаточное количество доз. По данным ВОЗ, две дозы вакцины на 97% эффективны для предотвращения заболевания.

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В странах с низким уровнем дохода охват первой дозой составил 69%, а второй — 57%. Для стран с высоким уровнем дохода эти показатели достигли соответственно 93% и 91%. Дети, живущие в зонах конфликтов и кризисов, значительно реже получают прививки и непропорционально часто страдают от вспышек кори.

Страны теряют статус элиминации

Соединенные Штаты, Боливия и Мексика потеряли статус элиминации кори после длительных вспышек в невакцинированных сообществах. В Европейском регионе, где первую дозу вакцины получили 92% детей, снижение уровня вакцинации также было зафиксировано в отдельных странах. Ранее в этом году статус элиминации потеряли Великобритания, Армения, Австрия, Азербайджан, Испания и Узбекистан.

ВОЗ отмечает, что пандемия COVID-19 нарушила плановую вакцинацию, а некоторые страны еще не восстановили допандемийные показатели. Среди препятствий для вакцинации организация назвала доступность и стоимость услуг, доверие к вакцинации, дезинформацию, политизацию и качество медицинских услуг. Корь может вызывать пневмонию, глухоту, слепоту и инфекционное поражение мозга.

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