ВОЗ предлагает регулировать продукты с красителями — Channel NewsAsia

Всемирная организация здравоохранения опубликовала проект рекомендаций, в котором предлагает правительствам рассмотреть регулирование продуктов с добавленными красителями, ароматизаторами или подсластителями, предназначенными для того, чтобы сделать их более привлекательными для потребителей. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Маркировка и налоги

Проект модели профилирования пищевых продуктов должен помочь странам определять, какие продукты следует употреблять умеренно в рамках здорового рациона. В зависимости от национальных приоритетов такие товары могут подпадать под такие меры, как предупреждающая маркировка или налогообложение.

ВОЗ впервые включила в такие рекомендации не только пищевой состав продуктов, но и отдельные особенности их рецептуры. Ранее рекомендации организации были сосредоточены на содержании питательных веществ, в частности жиров и соли. По данным ВОЗ, нездоровое питание связывают примерно с 11 миллионами смертей ежегодно.

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Реакция производителей

Предложенная модель также касается дискуссии об ультрапереработанных продуктах — еде и напитках, изготовленных с применением технологических процессов, добавок и промышленных ингредиентов, которые часто содержат мало цельных продуктов. Среди примеров в материале названы газированные напитки и лапша быстрого приготовления.

Международный альянс продуктов питания и напитков, представляющий крупные транснациональные компании, выразил обеспокоенность тем, что новый подход отвлекает внимание от пищевого качества и может охватить больше товаров для потенциального регулирования. В отрасли также опасаются расходов на изменение рецептур, более строгих требований к маркировке, судебных исков в США и более высоких налогов для производителей переработанных продуктов.

ВОЗ сообщила, что консультации по проекту продлятся до 27 ноября.

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