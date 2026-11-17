В Демократической Республике Конго на следующей неделе может начаться вторая фаза клинических испытаний двух экспериментальных вакцин, разработанных против вируса Эбола Бундибуджио. По данным Anadolu Agency, оба кандидата на вакцину на прошлой неделе были одобрены для перехода ко второму этапу рандомизированного контролируемого исследования Tumani.

Испытания в Бунии

Представительница ВОЗ Мег Доэрти сообщила, что тестирование планируют начать 26 или 27 ноября в Бунии. Первую вакцину ChAdOx1 разработали Оксфордский университет и Serum Institute of India, вторую — компания Moderna.

Во время второй фазы ученые будут оценивать безопасность вакцин и их иммуногенность, то есть способность вызывать иммунный ответ. Кандидаты, соответствующие необходимым критериям, перейдут к третьей фазе, где исследователи оценят их эффективность по сравнению со средством сравнения.

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Расширение исследования

Исследование Tumani началось 23 октября и предусматривает возможность добавления новых кандидатов на вакцину по мере их появления. В нем уже приняли участие более 140 человек. По словам представительницы ВОЗ, в дальнейшем в испытаниях могут принять участие тысячи людей благодаря расширению числа площадок и работе мобильных команд.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев во время вспышки превысило 11 300, а количество смертей достигло 5 500. По его словам, еженедельно фиксируют от 400 до 500 новых инфекций. Он также отметил, что сдерживанию эпидемии мешают нестабильная ситуация в сфере безопасности, нападения на медицинских работников и задержки в выявлении инфекций.

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