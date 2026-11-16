В Женеве Всемирная организация здравоохранения объявила о выпуске двух новых инструментов, призванных помочь странам усилить диагностику антимикробной резистентности. ВОЗ также предупредила, что темпы прогресса в профилактике инфекций, диагностике и надлежащем применении антибиотиков остаются недостаточными для достижения глобальных целей к 2030 году, сообщает The Japan Times.

Недостаточная диагностика

По данным ВОЗ, лишь 36% стран имеют национальную референс-лабораторию, способную проверять устойчивость всех бактерий и грибов, которые отслеживает организация. Это значительно меньше целевого показателя в 80%, установленного на 2030 год.

Руководительница направления надзора за антимикробной резистентностью в ВОЗ Сильвия Бертаньоло подчеркнула, что без анализов врачи вынуждены лечить пациентов, не зная точной причины инфекции и того, какой антибиотик будет эффективным. В 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция, о которой сообщили ВОЗ, была устойчива к антибиотикам, назначенным для ее лечения.

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Планы и новые инструменты

Исследование ВОЗ в 183 странах показало, что почти девять из десяти государств уже имеют национальный план противодействия антимикробной резистентности. В 2017 году такие планы имели примерно четыре из десяти стран. В то же время лишь 42 государства сообщили, что их планы финансируются, реализуются и контролируются.

Первый новый инструмент ВОЗ определяет, какие диагностические тесты должны быть доступны на каждом уровне системы здравоохранения — от центров первичной помощи до специализированных больниц. Второй содержит 73 лабораторные процедуры: от забора образцов до идентификации возбудителей и определения их чувствительности к антибиотикам.

ВОЗ отмечает, что в 2021 году антимикробная резистентность напрямую стала причиной более 1 млн смертей, а также была связана примерно с 4,7 млн смертей. По оценке организации, к 2050 году она может стать причиной около 39 млн смертей. Основными мерами противодействия ВОЗ называет профилактику инфекций, вакцинацию, доступ к воде и санитарии, а также рациональное использование противомикробных препаратов.

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