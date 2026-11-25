Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом с начала учета в 1950 году снижении ожидаемой продолжительности жизни на Кубе. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в 2020–2025 годах показатель снизился с 78,8 до 74,4 года. Об этом он заявил в Гаване, сообщает Tagesschau.

Критическое состояние системы здравоохранения

Гебрейесус назвал состояние кубинской системы здравоохранения критическим на фоне тяжелого экономического кризиса в стране. По его данным, детская смертность за тот же период выросла более чем вдвое: с четырех до 9,9 случая на тысячу живорождений.

Глава ВОЗ отметил, что эти показатели относятся к периоду до введения в начале года нефтяной блокады США, которая еще больше усилила экономический кризис Кубы. По словам Гебрейесуса, с начала блокады выживаемость детей с онкологическими заболеваниями снизилась с 85% до 65%.

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Призыв отменить ограничения и помощь ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно отменить ограничения США на поставки топлива на Кубу. Он заявил, что усиленные ограничения на топливо и санкции напрямую вредят населению страны, прежде всего наиболее уязвимым людям.

Глава ВОЗ объявил о помощи в размере двух миллионов долларов на кампании по вакцинации детей и закупку необходимого медицинского оборудования. Кубинские власти связывают с санкциями ежедневные отключения электроэнергии продолжительностью 20 часов и более, а также дефицит медикаментов и хирургических материалов. В Вашингтоне заявляют, что целью энергетической блокады является достижение политических изменений на острове, при этом экспорт продовольствия и лекарств не подпадает под санкции.

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