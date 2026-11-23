Вратарь «Арсенала» Давид Райя не сыграет во вторник в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за травмы левого плеча. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета заявил, что повреждение не выглядит серьезным, сообщает BBC Sport.

Травма в матче с «Ньюкаслом»

Райя получил травму на 70-й минуте матча «Арсенала» с «Ньюкаслом», который завершился со счетом 2:2. Голкипер повредил левое плечо, когда ловил навес и столкнулся с нападающим «Ньюкасла» Уильямом Осулой. После эпизода ему помогли покинуть поле.

Артета отметил, что сильная боль, которую вратарь почувствовал сразу после столкновения, вызвала обеспокоенность в команде. По словам тренера, сам эпизод сначала не выглядел серьезным, однако состояние Райи заставило предположить худший вариант травмы.

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Первые результаты обследований

По словам Артеты, первые обследования дали обнадеживающие результаты, однако во вторник клуб должен был провести дополнительные тесты. Тренер сказал, что по результатам первоначальных проверок Райе не нужна операция. Именно возможное хирургическое вмешательство было главным опасением, поскольку оно могло бы вывести футболиста из игры на несколько месяцев.

Артета также упомянул других вратарей команды — Кепу Аррисабалагу и Иллана Мелье — и подчеркнул, что они должны быть готовы к матчам. Райя является основным голкипером «Арсенала» и на протяжении последних трех сезонов получал награду «Золотая перчатка» Премьер-лиги.

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