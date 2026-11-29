В Германии вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что ожидает завершить карьеру в конце текущего сезона. 40-летний футболист сказал об этом в воскресенье на встрече с болельщиками, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на немецкие СМИ.

Планы на лето

По данным Sky Sports Germany, Нойер предполагает, что летом не продолжит выступления, и хочет насладиться оставшимся временем.

Контракт Нойера с «Баварией» действует до июня 2027 года. Он выступает за мюнхенский клуб с 2011 года и за это время завоевал 13 титулов чемпиона Германии и дважды выиграл Лигу чемпионов.

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Травма и возможный преемник

В этом сезоне у Нойера были проблемы с травмами: в ноябре он получил частичный разрыв сухожилия. Его форма также оказалась под пристальным вниманием. Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Бавария» готовит Йонаса Урбига к роли основного вратаря в следующем сезоне и ищет опытного резервного голкипера.

Выступления за сборную

Нойер впервые завершил выступления за сборную Германии в августе 2024 года. Он помог команде выиграть чемпионат мира 2014 года в Бразилии и получил награду «Золотая перчатка» как лучший вратарь турнира. Позднее футболист вернулся в сборную для участия в чемпионате мира этого года, который стал для него пятым подряд финальным турниром. После 128 матчей за Германию он заявил, что вновь завершит международную карьеру после турнира.

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