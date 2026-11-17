Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выйдет на поле в товарищеском матче против Коста-Рики в Кордове, Аргентина, после восстановления от перелома челюсти. Об этом заявил главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони, сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение после операции

Мартинес получил травму в результате столкновения с защитником «Эвертона» Джаррадом Брантуэйтом во время победы «Челси» со счетом 2:0 в прошлом месяце. После этого вратарь перенес операцию.

Ранее в этом месяце он вернулся к тренировкам с «Челси» и получил вызов в сборную Аргентины, хотя после матча с «Эвертоном» за клуб не играл.

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Решение тренера

34-летний Мартинес не участвовал в матче Аргентины против Уругвая, который завершился поражением аргентинцев со счетом 1:2 в пятницу. Скалони сказал, что вратарь, возможно, уже мог сыграть в предыдущей встрече, однако это было бы риском.

Тренер отметил, что команда доверяет другим вратарям — Херонимо Рульи, Хуану Муссо и Сантьяго Бельтрану. Поэтому Скалони решил дать Мартинесу еще три дня на восстановление. В матче против Коста-Рики вратарь, по словам наставника, займет место в воротах.

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