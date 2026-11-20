Вратарь испанского «Реала» Тибо Куртуа подписал продление контракта с мадридским клубом до июня 2028 года. Предыдущее соглашение 34-летнего бельгийского футболиста действовало до июня 2027 года. О новом контракте сообщил клуб, отмечает Channel NewsAsia.

Карьера Куртуа в «Реале»

Куртуа перешел в «Реал» из английского «Челси» в 2018 году. С тех пор он провел за мадридский клуб 348 матчей во всех турнирах и 133 раза сохранял ворота «сухими».

Вместе с «Реалом» бельгиец завоевал три титула чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Он был одним из ключевых игроков команды во время победы в 14-м Кубке европейских чемпионов в 2022 году. В финале Лиги чемпионов в Париже против «Ливерпуля» Куртуа совершил ряд важных сейвов и был признан лучшим игроком матча.

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Индивидуальные награды и чемпионат

В 2018 году Куртуа получил награду «Золотая перчатка» как лучший вратарь чемпионата мира, а позже в том же году был назван лучшим голкипером по версии ФИФА. В 2022 году он также стал лауреатом Трофея Яшина.

После 12 матчей чемпионата Испании «Реал» занимает второе место с 30 очками и отстает от лидирующей «Барселоны» на три пункта. Следующий матч мадридский клуб проведет дома против «Сельты» в субботу.

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