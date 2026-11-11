В матче четвёртого тура женской Лиги чемпионов между Paris Saint-Germain и «Баварией» вратарь парижской команды Катажина Кенджинек на 29-й минуте забила автогол. После контратаки соперниц по флангу мяч после удара попал во внутреннюю сторону бутсы польской футболистки и закатился в ворота.

Автогол в первом тайме

Как сообщает Interia Sport, статистики записали этот мяч как автогол Кенджинек. К перерыву ПСЖ уступал со счётом 0:2.

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Гол Дудек с пенальти

Во втором тайме польская защитница ПСЖ Паулина Дудек реализовала пенальти на 65-й минуте и сократила отставание команды до 1:2. После этого у парижанок было около получаса, чтобы попытаться сравнять счёт.

В женской команде Paris Saint-Germain также выступает польская вратарь Оливия Шперковская. Источник называет её дублёршей Кенджинек, тогда как Дудек является одной из игроков обороны парижского клуба.

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