Вратарь Кенджинек забила автогол в матче ПСЖ против «Баварии» — Interia Sport
В матче четвёртого тура женской Лиги чемпионов между Paris Saint-Germain и «Баварией» вратарь парижской команды Катажина Кенджинек на 29-й минуте забила автогол. После контратаки соперниц по флангу мяч после удара попал во внутреннюю сторону бутсы польской футболистки и закатился в ворота.
Автогол в первом тайме
Как сообщает Interia Sport, статистики записали этот мяч как автогол Кенджинек. К перерыву ПСЖ уступал со счётом 0:2.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Гол Дудек с пенальти
Во втором тайме польская защитница ПСЖ Паулина Дудек реализовала пенальти на 65-й минуте и сократила отставание команды до 1:2. После этого у парижанок было около получаса, чтобы попытаться сравнять счёт.
В женской команде Paris Saint-Germain также выступает польская вратарь Оливия Шперковская. Источник называет её дублёршей Кенджинек, тогда как Дудек является одной из игроков обороны парижского клуба.