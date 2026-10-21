Командующий Восьмой армией США в Южной Корее генерал-лейтенант Джо Хилберт заявил, что его войска должны быть готовы к развертыванию за пределами Корейского полуострова, если поступит соответствующий приказ. По его словам, сосредотачиваться исключительно на угрозах на полуострове было бы безответственно, сообщает South China Morning Post.

Хилберт подчеркнул, что главной задачей его командования остается выполнение обязательств США по договору о взаимной обороне с Сеулом. В то же время, по его словам, размещение Восьмой армии в Южной Корее не ограничивает спектр возможных операций.

Готовность к другим задачам

Командующий назвал Восьмую армию частью глобальных сил США, которые проходят подготовку для развертывания там, где этого потребует национальное командование. В качестве примера он привел участие подразделений в многонациональных учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Хилберта, военная готовность в значительной степени не зависит от конкретной угрозы: подготовленные силы могут выполнять поставленные армией задачи против любого противника. Он добавил, что американские военные ежедневно тренируются вместе с южнокорейскими союзниками с учетом основной угрозы, одновременно сохраняя готовность к другим потребностям страны.

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Более значительная роль Южной Кореи

Восьмая армия, штаб-квартира которой расположена в Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке к югу от Сеула, командует сухопутными силами США в Южной Корее. Она входит в состав американского контингента численностью около 28 500 военнослужащих. Традиционно Восьмая армия сосредотачивалась на сдерживании угроз со стороны Северной Кореи.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа стремится усилить стратегическую гибкость Вооруженных сил США в Корее и одновременно возложить на Сеул большую ответственность за собственную оборону. Опубликованная в январе Стратегия национальной обороны США предусматривала, что Южная Корея должна взять на себя основную ответственность за сдерживание Пхеньяна при критически важной, но более ограниченной поддержке США.

Эксперты, опрошенные South China Morning Post, считают, что союз США и Южной Кореи постепенно становится более взаимным. Южная Корея может логистически поддерживать американские силы, а ее оборонная промышленность — помогать пополнять запасы вооружений в случае затяжного регионального конфликта.

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