В США конгрессвумен-демократ от Калифорнии Максин Уотерс объявила о выдвижении на пост председателя Комитета Палаты представителей по финансовым услугам. Это произошло после того, как Демократическая партия получила контроль над нижней палатой Конгресса на промежуточных выборах, сообщает The Hill.

В письме коллегам-демократам Уотерс, являющаяся ведущим представителем партии в комитете, заявила, что демократы должны выполнить обещания перед американцами и снизить стоимость жизни. Она также раскритиковала администрацию президента Дональда Трампа, обвинив ее в демонтаже механизмов защиты потребителей, ограничении доступа к безопасному и доступному жилью и коррупции. Это позиция самой конгрессвумен.

Конкуренция за должность

88-летняя Уотерс уже возглавляла комитет в 2019–2023 годах, когда демократы контролировали Палату представителей. Демократов в этом комитете она возглавляет с 2013 года. С января 2025 года комитет возглавляет республиканец Френч Хилл, который недавно с небольшим преимуществом переизбрался в Палату представителей, победив демократа Криса Джонса.

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На должность также претендует конгрессмен-демократ от Иллинойса Шон Кастен. В четверг он сообщил коллегам, что комитет должен заниматься вопросами владения жильем, мошенничества и афер, а также подходом президента Трампа к борьбе с преступлениями в сфере финансов и бизнеса.

Предложенная повестка дня

Уотерс пообещала продолжить работу на основе двухпартийного закона о жилье, вступившего в силу летом, усилить борьбу со скрытыми комиссиями и обеспечить постоянное и независимое финансирование Бюро финансовой защиты потребителей. Это независимый орган в структуре Федеральной резервной системы; по данным The Hill, администрация Трампа пыталась его демонтировать.

Относительно сектора криптовалют Уотерс заявила о намерении противодействовать тому, что она назвала криптовалютной коррупцией семьи Трампов, и одновременно ввести строгие, но справедливые правила для легитимных криптопроектов. Она также предложила переименовать комитет в Комитет по вопросам жилья и финансовых услуг, а также создать три новые должности: представителя комитета для младших членов, представителя первого созыва и должность представителя комитета по коммуникациям.

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