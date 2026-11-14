NASA в США сообщило, что космический аппарат Voyager 1 должен достичь расстояния в одни световые сутки от Земли — примерно 26 млрд км. Как пишет Channel NewsAsia, согласно расчётам американского космического агентства, это должно было произойти в среду в 5:16 по восточному времени США, или в 10:16 по Гринвичу.

Световые сутки — это расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Voyager 1 движется в космическом пространстве со скоростью почти 61 тыс. км/ч и является самым удалённым от Земли объектом, созданным человечеством. Астрофизик Алан Каммингс из Калифорнийского технологического института назвал это событие инженерной вехой, свидетельствующей о долговечности аппарата и возможности поддерживать с ним связь на таком расстоянии.

Миссия с 1977 года

Voyager 1 запустили 5 сентября 1977 года с мыса Канаверал во Флориде — через 16 дней после старта его аппарата-близнеца Voyager 2. Он обогнал Voyager 2 в течение нескольких месяцев после запуска. Во время исследования внешних планет Солнечной системы Voyager 1 передал новые данные о Юпитере, Сатурне и их спутниках.

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В частности, аппарат обнаружил тонкое кольцо Юпитера и два ранее не зафиксированных спутника этой планеты — Фиву и Метиду. У Сатурна он обнаружил пять новых спутников и кольцо G.

Исследование межзвёздного пространства

В 2012 году Voyager 1 пересёк внешнюю границу гелиосферы — защитного пузыря частиц и магнитных полей, который формирует Солнце, — и вышел в межзвёздное пространство. Там он продолжил собирать данные и первым сообщил об энергетических спектрах галактических космических лучей при низких энергиях.

Voyager 2, пролетевший мимо Урана и Нептуна, вошёл в межзвёздное пространство в 2018 году. По оценке Каммингса, он должен достичь расстояния в одни световые сутки от Земли в ноябре 2035 года. Оба аппарата несут позолоченные медные диски с изображениями, звуками, музыкой, приветствиями на 55 языках и инструкциями для определения местоположения Земли.

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