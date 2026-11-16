Космический аппарат NASA Voyager 1 удалился от Земли на один световой день — примерно на 26 млрд километров. Это первый созданный человеком объект, преодолевший такое расстояние от планеты, сообщает Deutsche Welle.

Световой день — это расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Voyager 1 понадобилось для этого 49 лет, два месяца и 11 дней после запуска в 1977 году. Аппарат движется со скоростью около 61 тыс. км/ч.

Связь с Землей

Из-за удаленности обмен сигналами с Voyager 1 занимает примерно двое суток: команда отправляет сообщение, а ответ от аппарата возвращается через два дня. Руководительница проекта миссии в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанн Додд отметила, что для такого обмена необходимо ждать два дня.

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Менеджер миссии Карим Бадаруддин заявил, что аппарат продолжает работать и передавать данные из участка космоса, который не исследовал ни один другой созданный человеком космический аппарат.

Путь в межзвездном пространстве

Voyager 1 воспользовался гравитационным маневром возле Юпитера и Сатурна: он пролетел вблизи планет, ускорился под воздействием их гравитации и продолжил движение. В 1990 году аппарат, находясь за пределами орбиты Нептуна, сделал единственный портрет Солнечной системы извне, полученный космическим аппаратом.

В 2012 году Voyager 1 стал первым созданным человеком объектом, достигшим межзвездного пространства. Примерно через 40 тыс. лет, когда его плутониевый источник энергии уже не будет работать, аппарат должен пролететь мимо звезды Глизе 445. По оценке издания, Voyager 1 будет лететь еще около 18 тыс. лет до отметки в один световой год от Земли.

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