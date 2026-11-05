Космический аппарат NASA Voyager 1, находящийся в межзвездном пространстве, самостоятельно восстановил связь с Землей после почти 48-часовой паузы. Сигнал от аппарата не поступал 18 и 19 октября, однако 20 октября он вновь появился, сообщает Space.com.

Инженеры выясняют причину

В Лаборатории реактивного движения NASA заявили, что специалисты продолжают выяснять причину потери связи. По предварительной оценке JPL, Voyager 1 мог перейти в своего рода безопасный режим. Команда также установила, что одна из групп двигателей малой тяги отключилась, после чего автоматически включились резервные. Такой переход предусмотрен программой аппарата на случай, когда бортовые компьютеры фиксируют проблему с активными двигателями.

Менеджер миссии Voyager в JPL Карим Бадаруддин отметил, что команда впервые наблюдала такое поведение аппарата. Он также подчеркнул, что на нынешнем этапе миссии инженерам приходится быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Почти световой день от Земли

Voyager 1 приближается к расстоянию в один световой день от Земли: команде требуется почти сутки, чтобы отправить команду аппарату, а ответ поступает еще примерно через сутки. Ожидается, что 18 ноября он будет находиться на расстоянии 25,89 млрд километров от Земли.

Voyager 1 и Voyager 2 были запущены в 1977 году для исследования планет Солнечной системы. Оба аппарата сейчас работают в межзвездном пространстве, однако их плутониевые источники энергии постепенно теряют мощность. В начале сентября инженеры отключили на Voyager 1 три устройства и заменили их тремя менее энергоемкими альтернативами, чтобы продлить работу научных приборов.

Читай нас в