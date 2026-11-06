Польский теннисист Хуберт Хуркач впервые победил Новака Джоковича на турнире в китайском Шанхае, прервав серию из восьми поражений в матчах против серба. Бывший тренер Пётр Вожняцкий связал улучшение результатов 28-летнего теннисиста с изменениями в тактике и обновлением команды, сообщает Interia Sport.

Возвращение в топ-30

По данным издания, Хуркач вновь стал самым высокорейтинговым польским теннисистом в одиночном разряде и за последние месяцы вернулся в топ-30 мирового рейтинга. Лучшим результатом в его карьере было шестое место в рейтинге.

Вожняцкий отметил, что Хуркач приближается к оптимальной форме после затяжной травмы. По его мнению, теннисист чаще использует форхенд, а также сохраняет высокую эффективность первой подачи. Эксперт добавил, что поляк проигрывает матчи с минимальной разницей, в частности на тай-брейках, и уже приближается к топ-10.

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Изменения в команде

Вожняцкий также обратил внимание на существенное обновление команды Хуркача. По его словам, теннисист полностью сменил штаб, а главным тренером остаётся Жиль Сервара.

Бывший тренер считает, что новый состав команды может положительно влиять на рабочий настрой игрока. В то же время он подчеркнул, что ключевыми факторами для Хуркача будут здоровье и возможность полноценно подготовиться к следующему сезону.

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