В Австралии уверенность домохозяйств с ипотечными кредитами упала до самого низкого уровня с начала наблюдений в 1994 году. Индекс потребительских настроений Westpac в ноябре снизился до четырехлетнего минимума на фоне ухудшения ожиданий относительно ближайших перспектив экономики, сообщает The Guardian.

Настроения домохозяйств

Руководитель экономического прогнозирования Westpac Мэтью Хассан отметил, что в последний раз настроения домохозяйств были настолько слабыми в 2022 году. Тогда инфляция в стране приближалась к 8%, а Резервный банк Австралии за предыдущий год повысил стоимость заимствований на 4 процентных пункта.

По словам Хассана, подобные низкие показатели ранее фиксировались в начале пандемии COVID-19, во время мирового финансового кризиса, а также в периоды рецессий в начале 1990-х и 1980-х годов. Ожидания относительно экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев стали худшими с августа 2020 года.

Экономист связал нынешние настроения с чувством беспомощности. По его мнению, его усиливают факторы, которые в значительной степени не зависят от домохозяйств и властей, в частности рост цен на топливо.

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Ставки и бюджет

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок за неделю до публикации опроса заявила, что следующий год может ощущаться как рецессия из-за длительного давления стоимости жизни и слабого экономического роста. После пяти повышений ставок в этом году почти три четверти участников опроса ожидают еще одного повышения в течение следующих 12 месяцев.

В то же время финансовые рынки начали учитывать возможность снижения ставки с середины следующего года. По данным ANZ, вероятность такого шага к августу следующего года превышала 50%, а снижение ставки до 4,6% было полностью заложено рынками на декабрь 2027 года. Инвесторы также пересматривают ожидания после падения цены Brent примерно на 20% — с почти 118 долларов за баррель в конце октября до менее чем 94 долларов.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что работает с казначеем Джимом Чалмерсом над предстоящим промежуточным обновлением бюджета. По его словам, документ будет предусматривать сокращение государственных расходов на фоне давления в пользу сдерживания инфляции.

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