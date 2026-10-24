На оккупированном Западном берегу, Палестина, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сентябре сократила на 50% число людей, получающих продовольственную помощь. Решение объяснили критической нехваткой финансирования после сокращения взносов международных доноров, сообщает Al Jazeera.

По данным ВПП, около 900 тысяч жителей Западного берега сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности. Организация отметила, что потребности в продовольствии с 2023 года выросли более чем вдвое. Некоторые семьи перестали получать помощь ещё до официального объявления о сокращении программы.

Семьи без поддержки

75-летняя Фавза Авад была вынуждена покинуть лагерь беженцев Тулькарм после израильской военной операции в январе 2025 года. Она рассказала, что её семья не получает помощь уже пять месяцев и живёт в недостроенном доме её дочери вместе с сыном, его женой и ребёнком.

По словам Авад, израильские военные полностью разрушили её жильё в лагере, а её сыновья, которые ранее работали в Израиле, сейчас не имеют работы. Один из сыновей Авад находится под стражей в Израиле с 2024 года.

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В школе Аль-Муваххад в пригороде Тулькарма находятся более тысячи перемещённых лиц из лагерей Тулькарм и Нур-Шамс. Рабаб Касим, её муж Талиб Абу-Саррия и трое их детей живут в комнате площадью около 30 квадратных метров. По их словам, они не получали никакой помощи в течение трёх месяцев.

Падение доходов

Согласно последнему квартальному анализу ВПП, 76% палестинских домохозяйств на Западном берегу столкнулись со значительным падением доходов. Двенадцать процентов населения имеют недостаточный уровень потребления пищи, а треть домохозяйств не может позволить себе здоровый рацион. Сильнее всего пострадали сельские районы и губернаторства юга Западного берега.

Несмотря на сокращения, ВПП вместе с партнёрами продолжает поддерживать 200 тысяч палестинцев денежными переводами, ваучерами, продуктами, программами обеспечения средств к существованию и услугами в сфере питания. В то же время организация заявила, что не располагает ресурсами для покрытия потребностей всех семей, нуждающихся в помощи.

Экономист и правозащитник Убай Абуди также связал гуманитарный кризис с финансовыми трудностями Палестинской администрации и безработицей среди палестинцев, которые ранее работали в Израиле и израильских поселениях на Западном берегу. По его оценке, продовольственная помощь нужна примерно полумиллиону палестинских семей.

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