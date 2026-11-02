В Судане Всемирная продовольственная программа (ВПП) из-за нехватки финансирования сократила ежемесячную продовольственную помощь примерно для 900 тысяч внутренне перемещенных лиц. Об этом 22 октября 2026 года сообщила ВПП, пишет Al Jazeera.

По данным ВПП, острый голод в стране испытывают около 19,5 миллиона человек, в том числе 5 миллионов находятся на чрезвычайном уровне острого голода. Риск голода сохраняется в нескольких очагах, прежде всего в регионах Большой Дарфур и Большой Кордофан.

Помощи недостаточно

50-летняя Айша Адам покинула Хартум после начала войны между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования в апреле 2023 года. Сейчас она живет в центре для внутренне перемещенных лиц в Порт-Судане вместе с осиротевшим внуком и племянником.

Чтобы прокормить детей, Адам продает на рынке залабию — традиционную суданскую жареную выпечку, а также чай и кофе. По ее словам, заработка часто не хватает даже на еду: рацион семьи преимущественно состоит из риса и чечевицы, а мясо она больше не покупает.

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Al Jazeera также сообщает, что за последние шесть месяцев гуманитарная помощь для перемещенных людей была ограниченной. Одна из опрошенных женщин рассказала, что за это время трижды получала помощь: наличные деньги, 12 килограммов муки и средства женской гигиены.

Недоедание в лагерях

Руководительница лагеря для перемещенных лиц «Аль-Сурайха 8» в Эль-Обейде Эсраа Мохаммед заявила, что там зарегистрированы 450 переселенцев, еще 40 прибыли недавно. По ее словам, в лагере находятся 100 детей, 30 из которых имеют тяжелое острое недоедание.

Мохаммед отметила, что гуманитарные организации раздают, в частности, масло, горох, чечевицу, муку и соль, однако этих запасов не хватает семьям на месяц. Часть переселенцев вынуждена искать случайную работу, а иногда ложится спать без еды.

Госдепартамент США в совместном заявлении от 27 октября предупредил об ухудшении доступности продовольствия в Судане и риске голода в ближайшие месяцы. Эксперт по вопросам ООН и неправительственных организаций Ахмед Исмаил назвал гуманитарную ситуацию в стране крайне серьезной из-за сочетания голода, перемещения населения, упадка системы здравоохранения и нарушений в отношении гражданских лиц.

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