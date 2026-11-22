Рандомизированное контролируемое исследование в Индии показало, что упражнения для мышц кора могут усилить эффект стандартной реабилитации у людей с лёгким и умеренным остеоартритом колена. Участники, сочетавшие обычные упражнения для колена с тренировкой мышц живота и туловища, продемонстрировали лучшие результаты физических тестов и сообщили о меньшей боли при движении.

Как сообщает ScienceAlert, в испытании приняли участие 100 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Их случайным образом распределили на две группы: примерно половина проходила традиционную 12-недельную программу реабилитации, ориентированную на колено, а другая группа дополнительно выполняла упражнения для кора.

Как проходила реабилитация

Участники группы со стандартной программой в течение первых четырёх недель занимались под наблюдением три раза в неделю по 45 минут. Программа включала постепенное укрепление мышц, упражнения на объём движений и функциональные упражнения, в частности подъёмы прямой ноги и тренировку четырёхглавой мышцы бедра. Следующие восемь недель они продолжали выполнять эти упражнения дома.

Программа второй группы сочетала обычные упражнения для колена с постепенными упражнениями для кора. Среди них были напряжение мышц живота, ягодичные мостики, планка на предплечьях, подъёмы рук в положении лёжа, касания пятками и попеременные движения руками и ногами.

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Результаты исследования

Через 12 недель в обеих группах существенно снизилась боль в состоянии покоя. В то же время участники, которые дополнительно тренировали кор, имели более выраженное улучшение физической функции, меньшую боль при передвижении и лучшие показатели качества жизни.

Авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, не установили точный механизм такого эффекта. Они предполагают, что лучший контроль осанки и стабилизация туловища во время движений могут уменьшать нагрузку на нижние конечности. Исследователи также отметили, что укрепление мышц живота не останавливает дегенерацию хряща.

В материале упомянуты и другие небольшие рандомизированные исследования, в частности с участием 48 пациентов в Пакистане, которые также показали лучшие результаты от сочетания упражнений для стабилизации кора с обычными упражнениями для колена.

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