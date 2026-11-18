В Берлине клиническое исследование с участием взрослых с депрессивным расстройством показало, что 12 недель регулярных физических тренировок перед курсом когнитивно-поведенческой терапии были связаны с улучшением памяти и способности к обучению во время психотерапии. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в журнале Mental Health and Physical Activity.

Как проводилось исследование

В начале испытания в него включили 120 взрослых с диагностированным депрессивным расстройством, а все этапы протокола завершили 74 участника. Сначала добровольцы в течение 12 недель занимались физической активностью или не выполняли упражнения, после чего все проходили 12 недель когнитивно-поведенческой терапии.

Участников распределили на три группы. Первая выполняла более интенсивные упражнения — езду на велосипеде, бег и аэробные тренировки — с нагрузкой от 55% до 80% максимальной частоты сердечных сокращений. Вторая группа занималась ходьбой, лёгкой ездой на велосипеде и растяжкой с нагрузкой от 20% до 30% максимальной частоты сердечных сокращений. Третья группа на начальном этапе не проходила физических тренировок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения физической формы и когнитивных тестов

Наиболее интенсивные тренировки обеспечили наибольший рост кардиореспираторной выносливости. В этой группе также зафиксировали наиболее выраженное улучшение скорости обработки информации и зрительного внимания. В то же время в специальных тестах памяти значительных различий между двумя группами физической активности не выявили.

Авторы связали когнитивные изменения, проявившиеся преимущественно во время фазы психотерапии, с улучшением физической формы и изменениями уровня инсулиноподобного фактора роста 1 — гормона IGF-1. В исследовании отмечено, что этот фактор важен для защиты нервных клеток и формирования новых нейронов. Учёные оценивали физические показатели, параметры крови и результаты нейрокогнитивных тестов, в частности на рабочую память и вербальное обучение.

Первый автор работы Андре де Оливейра Вернек заявил, что физическая активность не усиливала непосредственно все эффекты терапии, но могла создавать биологические предпосылки для улучшения отдельных когнитивных функций. Клиническая часть исследования была проведена при поддержке Немецкого исследовательского фонда и Фонда исследований депрессии Dalla Vecchia.

Читай нас в