Военно-воздушные силы Ганы получили дальнемагистральный бизнес-джет Dassault Falcon 6X, предназначенный для перевозки руководства страны. Самолет прибыл в международный аэропорт Аккры 16 ноября 2026 года, сообщает AeroTime.

Новый самолет встретили в аэропорту водяной аркой. В церемонии приняли участие министр обороны Кеннет Гилберт Аджей, посол Франции в Гане Диарра Диме-Лабий и представители высшего военного командования страны.

Контракт на более чем 60 млн долларов

4 декабря 2025 года парламент Ганы одобрил соглашение с Dassault Aviation на приобретение одного Falcon 6X стоимостью 60,68 млн долларов. В тот же день депутаты поддержали отдельный контракт с Airbus Helicopters на 125,97 млн евро на поставку одного H160 и трех вертолетов H175.

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Председатель парламентского комитета по обороне и внутренним делам Джеймс Агальга заявлял, что ВВС больше не могут полагаться на устаревшие вертолеты Ми-17 и самолет Falcon 900EX. По оценке комитета, эксплуатация нового авиапарка в течение 15 лет будет стоить на 30–40% меньше, чем содержание самолетов и вертолетов, которые он должен заменить.

Обновление авиапарка

Программу обновления флота, предусматривающую приобретение четырех вертолетов и двух самолетов, министр финансов Кассиэль Ато Форсон представил в бюджетном заявлении на 2026 год 13 ноября 2025 года. Ранее, 6 августа 2025 года, в регионе Ашанти разбился вертолет Z-9 ВВС Ганы: погибли все восемь человек на борту, в том числе тогдашний министр обороны Эдвард Омане Боама.

Falcon 6X имеет максимальную дальность полета около 10 186 км, или 5 500 морских миль. Самолет введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года и оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney Canada PW812D.

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