Военно-воздушные силы США хотят ежегодно проводить более 6 тысяч авиационных операций на четырех аэродромах трех островов Содружества Северных Марианских Островов — неинкорпорированной территории США в Тихом океане. Министерство военно-воздушных сил США опубликовало уведомление о намерении подготовить оценку воздействия предлагаемых учений на окружающую среду, социальную сферу и экономику, сообщает Defense News.

Четыре аэродрома для учений

Оценка охватит обучение и операции в аэропортах Сайпана, Тиниана и Роты, а также на аэродроме Норт-Филд на Тиниане. Норт-Филд активно использовался во время Второй мировой войны. После войны аэродром не функционировал и в значительной степени зарос растительностью, а его восстановление началось в конце 2023 года.

Предлагаемые обучение и учения могут проводиться несколько раз в год в течение нескольких недель. На каждом из четырех аэродромов предусмотрено до 1 200 операций самолетов с неподвижным крылом и до 320 операций вертолетов ежегодно, в том числе взлетов и посадок. Альтернативный сценарий предусматривает до 1 400 операций самолетов и до 384 операций вертолетов на каждом объекте ежегодно.

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Рассредоточенные операции

Учения должны поддержать концепцию Agile Combat Operations, которая предусматривает рассредоточение сил между различными аэродромами, их маневрирование и поддержание операций в различных условиях. По мнению ВВС США, такая модель должна усложнить противнику возможность остановить работу сил ударом по одной базе.

Для учений на каждом аэродроме могут привлекать до 1 000 человек и использовать до 550 тысяч галлонов топлива. Предложение также предусматривает временное развертывание полевой инфраструктуры, обращение с боеприпасами, такими как дипольные отражатели и тепловые ловушки, сопутствующие услуги, а также мероприятия до и после учений.

Общественные обсуждения

На Тиниане ВВС США также модернизировали портовую и дорожную инфраструктуру, топливопроводы, покрытие аэродрома и коммунальные сети. Ведомство проведет в этом месяце общественные встречи на Сайпане, Тиниане и Роте, а письменные комментарии будут принимать до 29 ноября. Проект оценки воздействия на окружающую среду планируют представить осенью 2027 года, окончательную версию — в середине 2028 года.

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