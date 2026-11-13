Военно-воздушные силы США утвердили новую засекреченную концепцию Force Design 2026, которая заменяет стандарты, определенные в 2024 году. Документ должен стать долгосрочной основой для определения оперативных проблем, развития возможностей и приоритетов модернизации ВВС США, сообщает Defense News.

Представитель ВВС заявил, что публичной версии Force Design 2026 не будет, поскольку документ засекречен. В то же время опубликованная службой информация указывает на усиление роли сенсоров, сетей, искусственного интеллекта и программного обеспечения в развитии американских военно-воздушных сил.

Изменение ориентиров модернизации

В октябре 2024 года ВВС объявили, что будут руководствоваться документом One Force Design, подписанным тогдашним начальником штаба генералом Дэвидом Оллвином. Его называли ориентиром для планов модернизации службы.

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One Force Design определял три отдельных направления миссий и распределял возможности противодействия беспилотным системам по категориям обороны малой дальности, большой дальности и межконтинентальной обороны.

Сенсоры, автономность и командование и управление

По данным ВВС, сенсоры, сети и искусственный интеллект быстро влияют на средства противовоздушной обороны. Заместитель начальника штаба по модернизации сил и главный директор по модернизации генерал-лейтенант Крис Ними отметил, что новые технологии создают возможности, которые еще несколько лет назад казались невозможными, но одновременно угрожают некоторым традиционным способам применения воздушной силы.

В сообщении о Force Design 2026 отмечается, что будущие ВВС будут стремиться интегрировать автономность, сенсоры, командование и управление, а также самолеты для достижения оперативного эффекта. Отдельно подчеркивается способность синхронно действовать в среде с ограниченным доступом. Начальник штаба ВВС США генерал Кен Вилсбах назвал новую концепцию фундаментальным изменением подхода службы.

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